شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسلامة الله وحفظه، مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة عدن، بعد زيارات عمل خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأجرى الرئيس القائد خلال جولته الخارجية، التي شملت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، عددا من اللقاءات مع وزراء وسفراء وممثلي الدول الراعية للعملية السياسية في بلادنا، للتباحث حول السُبل الممكنة لإنجاح الجهود التي تُبذل من قبل دول الإقليم والعالم لإنهاء الحرب، وإحلال السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة عموما.
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