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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: كاميرا مثبتة توثق انتشار الذئاب العربية في محمية الملك خالد الملكية في السعودية

نشرت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مقطع فيديو رصدته كاميرات الرصد ، لحظة ظهور الذئب العربي، في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الرياض.

وشاركت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعا مصورا يوثق لحظة مرور 3 من الذئاب أمام الكاميرا في محمية الملك خالد بالرياض. وحظي المقطع بإعجاب واسع بين نشطاء تويتر ، حيث قال الأكاديمي في جامعة الملك سعود عبدالعزيز العقيلي أن من النادر جداً ان نشاهد الذئاب العربية بشكل قطيع (حتى لو كان عدد افراد ذلك القطيع قليل)، وتوثيق تواجدها بهذا العدد أمر مبهج ومبشر بتعافي جماعاتها في تلك المنطقة. اقراء ايضاً : https://t.co/J3Hsxijtvv

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