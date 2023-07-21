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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..أقوى عروض الجوالات من بنده السعودية مستمرة حتى 18 يوليو 2023..والاسعار مغرية

تم الإعلان عن عروض الهواتف من بنده في السعودية وتلك العروض بدأت من يوم 12 يوليو، وسيتم العمل بها حتى 18 يوليو الجاري، ومن المعروف أن متجر بنده يقوم بعمل عروض متميزة وخاصةً في عالم الجوالات الذكية، لذا سنقوم بعرض بعض عروض بنده السعودية خلال المقال، كما يُمكنك الإطّلاع على العروض الجديدة أيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة.

عروض الهواتف الجديدة

تعمل بنده السعودية على توفير مجموعة من العروض حول الهواتف الذكية، وأسعارها بعد الخصم كما يلي:

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هاتف Samsung A14 بسعة 64 جيجا بايت بقيمة 470 ريال.

Samsung A04S بسعة 64 بقيمة 475 ريال.

هاتفSamsung A53 بذاكرة سعتها 128 بقيمة 1296 ريال.

هاتف Samsung A73 بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 1499 ريال.

عروض بنده السعودية على أنواع أخرى من الهواتف الذكية

أقوى عروض الجوالات من بنده السعودية مستمرة حتى 18 يوليو 2023

لا تقتصر عروض بنده على هواتف سامسونج فقط، بل يمتد العرض لمجموعة من أنواع الهواتف المختلفة والتي تتمثل في الآتي:

هاتفZTAA بمساحة 64 جيجا بايت سعره 385 ريال.

هاتف زد تي إي بليد في 30 بسعة 128 جيجا بايت سعره 429 ريال.

هاتف Realme A9 بذاكرة 128 جيجا بايت سعره 739 ريال.

هاتف لينوفو كاي 15 بلس بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 499 ريال.

أقوى عروض الجوالات من بنده السعودية مستمرة حتى 18 يوليو 2023

هاتف فيفو وايو 35 بسعة 128 جيجا بايت بمقابل 829 ريال.

هاتف فيفو وايو 02 إس بسعة 32 جيجا بايت بسعر 469 ريال سعودي.

هاتفNokia G20 بمساحة ذاكرة 128 جيجا بايت سعره 499 ريال سعودي.