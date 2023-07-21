تعز.. الأحزاب السياسية تدين جريمة اغتيال الموظف الأممي وتدعو لكشف ملابساتها والقبض على الجناة

المنامة - ياسر ابراهيم - دانت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، الجمعة، بأشد عبارات الإدانة جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت حياة مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" في مدينة التربة جنوبي المحافظة جنوب غربي اليمن.



وعبرت فروع الأحزاب في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، عن بالغ أسفها وتعازيها لأسرة "حميدي" ولزملائه في برنامج الغذاء العالمي وكل المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني.



وقال البيان، إن "الرصاصات التي استهدفت الراحل إنما استهدفت قلب تعز المحاصرة ومظلوميتها الكبيرة جراء الحرب والحصار كما أنها تستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات تجاه تعز ومكاسبها التي حققتها بتضحيات جسيمة في مجال استتباب الأمن وترسيخ مظاهر الدولة واحترام حقوق الإنسان".



ولفت إلى تزامن هذا الحادث الجبان مع اختيار محافظة تعز كنموذج لتطبيق مشروع الانتقال للمشاريع المستدامة من قبل المنظمات الدولية.



ودعا البيان، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى سرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وعمل كل ما من شأنه محاصرة الجريمة وحماية آمن المواطن والقادمين إلى تعز عبر خطة أمنية متكاملة.



كما أعربت الأحزاب عن أملها أن لا تؤثر هذه الحادثة الأليمة على برنامج الغذاء العالمي ومعه كل المنظمات الفاعلة للاستمرار في عملها الإنساني النبيل والبناء لخدمة المواطنين ومساعدتهم في تعز، وتفويت الفرصة على المتربصين بتعز.



وأكدت أن تعز ستمضي بكل أبنائها المخلصين في مشروعها المدني السلمي وستنتصر لقيم العدالة وترسيخ مؤسسات الدولة وستفشل كل المؤامرات الرخيصة التي تحاك ضد هذه المحافظة المدنية المتشبثة بقيم المدنية والسلام.



بيـــان ادانـــة صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة تعز:



تدين فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز بأشد عبارات الادانة جريمة الإغتيال الجبانة التي استهدفت حياة الراحل "مؤيد حميدي" مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في تعز أثناء تواجده لتناول وجبة الغداء في إحدى مطاعم مدينة التربة بالاضافة الى اصابة عدد من المواطنين.



وإذ تعبر فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز عن بالغ أسفها وتعازيها لأسرة الراحل "مؤيد حميدي" ولزملائه في برنامج الغذاء العالمي وكل المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، فإنها تؤكد بأن الرصاصات التي استهدفت الراحل إنما استهدفت قلب تعز المحاصرة ومظلوميتها الكبيرة جراء الحرب والحصار كما أنها تستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات تجاه تعز ومكاسبها التي حققتها بتضحيات جسيمة في مجال استتباب الأمن وترسيخ مظاهر الدولة واحترام حقوق الإنسان، حيث يتزامن هذا الحادث الجبان مع اختيار محافظة تعز كنموذج لتطبيق مشروع الانتقال للمشاريع المستدامة من قبل المنظمات الدولية.



وإذ تثمن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز بتقدير بالغ جهود المنظمات الإنسانية وفي طليعتها برنامج الغذاء العالمي لتخفيف معاناة المدنيين في اليمن، وفي تعز المحاصرة بوجه خاص، فإنها تعبر عن تقديرها لجميع المخاطر والظروف الصعبة والتضحيات الجسيمة التي تبذلها هذه المنظمات والهيئات لمساعدة المدنيين وضحايا الصراعات والحروب.



وأمام هذا الحدث المؤسف تدعو فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بتعز السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى سرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وعمل كل ما من شأنه محاصرة الجريمة وحماية آمن المواطن والقادمين إلى تعز عبر خطة أمنية متكاملة ومستمرة لحماية الشخصيات والمنظمات الدولية ومنع ومحاصرة حدوث الجرائم المقلقة للسكينة والأمن العام.

كما تأمل فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز أن لا تؤثر هذه الحادثة الأليمة على برنامج الغذاء العالمي ومعه كل المنظمات الفاعلة للإستمرار في عملها الإنساني النبيل والبناء لخدمة المواطنين ومساعدتهم في تعز، وتفويت الفرصة على المتربصين بتعز وأبنائها المظلومين من إضاعة أبسط حقوقهم في الحصول على أدنى مستويات العيش الكريم وفقدان فرصهم في تلقي المساعدة اللازمة في ظل ظروف قاسية وحرب قاهرة وتجويع واستهداف تعددت أقطابه والمستفيدين منه وفي المقدمة مليشيات الحوثي التي تضرب حصارها على تعز.



وتؤكد أن تعز ستمضي بكل أبنائها المخلصين في مشروعها المدني السلمي وستنتصر لقيم العدالة وترسيخ مؤسسات الدولة وستفشل كل المؤامرات الرخيصة التي تحاك ضد هذه المحافظة المدنية المتشبثة بقيم المدنية والسلام .

الرحمة والخلود للشهيد، والشفاء للجرحى، والنصر ليمن آمن ومستقر.



صادر عن فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز

الجمعة 21 يوليو 2023 م



