شرطة تعز تعلن التعرف على هوية منفذي الهجوم على مسؤول أممي بالتربة

أعلنت شرطة محافظة تعز، مساء الجمعة، تحديد هوية المنفذين للهجوم الذي استهدف مسؤول أممي في مدينة التربة، مؤكدة تشكيل حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي، لملاحقتهما.



جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن شرطة تعز نشره مركز الإعلام الأمني، إلحاقا بالبيان الأول الصادر من اللجنة الأمنية لمحافظة تعز.



وقال البيان، إن إدارة شرطة تعز تلقت بلاغا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة عن إطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية على مسؤول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤيد حميدي أمام مطعم الشيباني في مدينة التربة.



وأضاف، أن ذلك أدى إلى إصابة "حمدي" بإصابات بالغة توفي على إثرها بعد إسعافه الى المستشفى كما أصيب شخص آخر يدعى صالح بن صالح الشحطري بإصابات خفيفة غادر المستشفى بعد عمل الاسعافات الأولية له.



وأوضح أنه من خلال الإجراءات المتخذة تم التعرف على هوية المنفذين للعملية، وتم استخراج أوامر ضبط قهرية بحقهما من النيابة، فيما باشرت الأطقم الأمنية عملية الانتشار وملاحقتهما وإغلاق مداخل المديرية الرئيسية.



وأفاد البيان بأنه تم تشكيل حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت إلى مدينة التربة وانضمت لبقية الأطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة، كما تم تكليف فريق من الأجهزة الامنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب للتحقيق في الواقعة.



كما أعلنت الشرطة تشكيل غرفة عمليات مشتركة تبقى بحالة انعقاد دائم حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.



وأكدت اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة أن الإجراءات مستمرة بكل حزم حتى يتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط السيطرة الأمنية وضبط العناصر المخلة بالأمن والاستقرار.





بلاغ صحفي صادر عن مركز الإعلام الأمني تعز:



الحاقاً بالبيان الأول الصادر من اللجنة الأمنية لمحافظة تعز، والتزاما بموافاة المواطنين بالتفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحادثة الإجرامية المؤسفة التي استهدفت مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة نوضح الاتي:



تلقت إدارة عام شرطة تعز بلاغا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023م، عن اطلاق نار من قبل شخصين مجهلوين يستقلون دراجة نارية على مسؤول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤيد حميدي البالغ من العمر 50 سنة يحمل جواز سفر اردني امام مطعم الشيباني في مدينة التربة، ادت الى اصابته اصابات بالغة توفي على اثرها بعد إسعافه الى المستشفى كما اصيب شخص آخر يدعى صالح بن صالح الشحطري بإصابات خفيفة غادر المستشفى بعد عمل الاسعافات الأولية له.



وفور تلقي البلاغ تم الآتي:

1- عقدت اللجنة الامنية برئاسة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان اجتماعا طارئاً للوقوف على الحادثة ومتابعة الاجراءات المتخذة.

2- صدرت توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي لإدارة شرطة مديرية الشمايتين وقيادة قوات الامن الخاصة بمباشرة الاجراءات بالانتشار وملاحقة الجناة، واستخراج مقاطع كاميرات المراقبة.

3- من خلال الاجراءات المتخذة تم التعرف على هوية المنفذين للعملية، وتم استخراج اوامر ضبط قهرية بحقهم من النيابة.

4- باشرت الاطقم الأمنية عملية الانتشار و ملاحقتهم واغلاق مداخل المديرية الرئيسية للمديرية.

5- تم تشكيل حملة امنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت الى مدينة التربة وانضمت لبقية الاطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة.

6- تم تكليف فريق من الاجهزة الامنية والاستخباراتيه ومكافحة الارهاب للتحقيق في الواقعة.

7- عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشرطة بكل من مدير عام مديرية الشمايتين وقائد قوات الامن الخاصة ومدير شرطة المديرية واركان حرب اللواء الرابع مشاة جلبي لمناقشة ومتابعة الاجراءات المتخذة حيال الواقعة.

8- تشكيل غرفة عمليات مشتركة تبقى بحالة انعقاد دائم حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء.



وتؤكد اللجنة الامنية والسلطة المحلية بالمحافظة أن الإجراءات مستمرة بكل حزم حتى يتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط السيطرة الامنية وضبط العناصر المخلة بالامن والاستقرار.



ونؤكد أن محاولات استهداف السكينة والاستقرار وتخويف المنظمات الدولية من العمل في المحافظة لن تنجح ولن يسمح لها ابدا بتحقيق اهدافها .



ونهيب بجميع الإخوة وسائل الإعلام والناشطين والمهتمين الى الاعتماد على مصادرنا الرسمية في نقل المعلومات وتبادلها عن الحادثة واننا سنوافي الراي العام باي مستجدات اولا بأول.



#الأمنمسؤوليتناجميعاً

