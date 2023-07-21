الأغذية العالمي: مقتل "مؤيد حميدي" يشكل "مأساة عميقة" للمجتمع الإنساني

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، عن حزنه الشديد إزاء مقتل أحد الموظفين التابعين له برصاص مسلحين مجهولين، بعد ظهر يوم الجمعة، في مدينة التربة، جنوب غرب اليمن.



وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان له نشره موقع الأمم المتحدة، أن "مؤيد حميدي"، وهو مواطن أردني، توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.



وقال البيان إن "حميدي وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز".



وأشار إلى أن حميدي عمل بتفان لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عاما، بما في ذلك في مهمة سابقة في اليمن. كما عمل أيضا في السودان وسوريا والعراق.



وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن:"إن فقدان زميلنا يشكل مأساة عميقة لمنظمتنا وللمجتمع الإنساني بأسره. خسارة أي روح في الخدمة الإنسانية هي مأساة غير مقبولة".



وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت شرطة تعز إنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة عن إطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية على مسؤول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤيد حميدي في مدينة التربة.



وأوضحت الشرطة في بلاغ صحفي، أنه من خلال الإجراءات المتخذة تم التعرف على هوية المنفذين للعملية، وتم استخراج أوامر ضبط قهرية بحقهما من النيابة، فيما باشرت الأطقم الأمنية عملية الانتشار وملاحقتهما وإغلاق مداخل المديرية الرئيسية.



ذكر البلاغ، أنه تم تشكيل حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت إلى مدينة التربة وانضمت لبقية الأطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة، كما تم تكليف فريق من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب للتحقيق في الواقعة.

