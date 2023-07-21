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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة كبيرة .. السعودية تفرح الجميع وتطلق تأشيرة جديدة للعمرة لها مزايا لا يحلم بها أحد !!

تجلى الضيافة العربية السعودية بمزايا جديدة وفرص هائلة مع تقديم تأشيرة “الزيارة الشخصية”، التي تمكّن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة. يبدأ الطريق إلى القلب الروحي للإسلام، مكة المكرمة، بخطوة بسيطة، ألا وهي تأشيرة الزيارة الشخصية. هذه التأشيرة الفريدة من نوعها تعد بجعل تجربة العمرة سهلة ومريحة. اقراء ايضاً : مميزات التأشيرة الشخصية الجديدة تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من المزايا المتميزة من خلال تأشيرة الزيارة الشخصية. من بين هذه المزايا، يمكن لحاملي التأشيرة الاستمتاع برحلات سياحية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى زيارة المواقع التاريخية والمعالم الإثرائية المتوزعة في مدن المملكة العديدة. وبالتأكيد، يتضمن ذلك أيضًا أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مما يوفر تجربة إسلامية شاملة وعميقة. ماهي انواع التأشيرة الشخصية يتوفر نوعان من التأشيرة: التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة والتأشيرة الشخصية متعددة السفرات بالنسبة للأول، تكون صلاحيتها 90 يومًا مع مدة إقامة تصل إلى 90 يومًا. في حين تستمر التأشيرة متعددة السفرات لمدة 365 يومًا مع فترة إقامة تصل إلى 90 يومًا. كيفية التقديم علي التأشيرة الشخصية من أجل تحقيق حلم العمرة، يمكن التقديم على التأشيرة الشخصية عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وذلك من خلال الرابط التالي: “https://visa.mofa.gov.sa/“.



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