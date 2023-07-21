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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يترك عمالاً أحضرهم لقص جريد النخل بحديقة منزله وبعد عودته اكتشف المفاجأة!

تفاجأ مواطن ، بتخريب محصول التمر بعدما قام العاملين بقص التمر بدلاً من الجريد.

آآ ووثق مقطع فيديو وصول المواطن لحديقة منزله بعدما غاب بعض الوقت ليجلب عصائر ومشروبات للعاملين الذين أتيا بهدف قص الجريد الجاف من النخل ، ليتفاجأ بأن العاملين قصا التمر وتركا الجريد كما هو .

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وأبان الفيديو استغراب المواطن مما فعله العاملين ، لكنهما أوضحا إليه بأنهما لم يفهما قصده واعتقدا بأنه يقصد قص التمر .

آآ وقال المواطن في الفيديو : " الله لا يوفق عدوك ، هذا ليش قص التمر ؟ أنا كلام قص هذا جريد ، أنا رايح أجيب لك مشروب الله لا يبارك في عدوك ؟ ما عاد خليت إلا اثنين حبة؟! والله ما بعد خرفت منها كرتون واحد مجنون أنت؟! " . pic.twitter.com/JgMfIApmdd - E_M_S_S (@EmanSal11848242) July 17, 2023