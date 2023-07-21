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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أغلى لوحة معروضة في مزاد أبشر الإلكتروني بالسعودية.. والكشف عن سعرها

كشفت منصة أبشر عبر صفحتها الرسمية بـ "تويتر" ، عن أبرز اللوحات في المزاد الإلكتروني الذي أٌطلق اليوم الأحد للوحات المميزة عبر المنصة وينتهي يوم الأربعاء القادم .

ووصل سعر لوحة مركبة رقم " ع ع ب 1 " ، لأعلى مزايدة اليوم وهو " 131,500 ريال سعودي " .

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وتنوعت اللوحات المعروضة خلال المزاد ، بين السيارات الخاصة والنقل الخاص والدراجات النارية .

وكانت الإدارة العامة للمرور ، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، وذلك بهدف التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة.