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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أغلى لوحة معروضة في مزاد أبشر الإلكتروني بالسعودية.. والكشف عن سعرها
كشفت منصة أبشر عبر صفحتها الرسمية بـ "تويتر" ، عن أبرز اللوحات في المزاد الإلكتروني الذي أٌطلق اليوم الأحد للوحات المميزة عبر المنصة وينتهي يوم الأربعاء القادم .
ووصل سعر لوحة مركبة رقم " ع ع ب 1 " ، لأعلى مزايدة اليوم وهو " 131,500 ريال سعودي " .
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وتنوعت اللوحات المعروضة خلال المزاد ، بين السيارات الخاصة والنقل الخاص والدراجات النارية .
وكانت الإدارة العامة للمرور ، قد أطلقت مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، وذلك بهدف التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة.
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