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عدن - ياسمين التهامي - مختص سعودي يكشف عن مشروب سحري ينسف الدهون من أول إستخدام والتخلّص منها إلى الأبد

كشف خبير التغذية العلاجية الاستشاري السعودي “سعود الشهري” عن طريقة مذهلة ومشروب سحري يمكنه القضاء على السمنة والوزن الزائد إذا تم استخدامه وفق برنامج يومي لمدة ثلاثة أشهر. وقال الشهري في إحدى مداخلاته التلفزيونية أنّه يمكن القضاء على السمنة في ظرف ثلاثة أشهر عن طريق استخدام خل التفاح وفق برنامج يومي لمدة ثلاثة أشهر. موضحاً أنّ خل التفاح يمنح الجسم فوائد كبيرة جداً وذلك بسبب احتوائه على مركبات غذائية ذات منافع طبية وعلاجية كبيرة للإنسان ما يجعله الخيار المفضل للناس حيث يحرص الكثير من الأشخاص على استخدامه كعنصر أساسي في كثير من الوجبات اليومية. اقراء ايضاً : وبسبب فوائده الكثيرة فإنّ خل التفاح يُستخدم على نطاق واسع في معظم بلدان العالم وذلك نتيجة شهرته العلاجية الكبيرة حيث يشتهر خل التفاح في علاج أمراض الجهاز الهضمي كالانتفاخات وعسر الهضم بالإضافة إلى استخدامه بشكل فعال في تنظيف القولون من السموم. ولا تقف فوائد خل التفاح عند هذا الحد إذ أثبتت الأبحاث والتجارب قدرته الفائقة في التخلص من الوزن الزائد والقضاء على الدهون المتراكمة في الجسم ما يجعله أحد أهم الخيارات للقيام بعمليات التخسيس للكثير من الرجال والنساء في مناطق كثيرة. وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية قدرة خل التفاح الفائقة في القضاء على السمنة وتخليص الجسم من الدهون المتراكمة والوزن الزائد بشكل كبير بسبب احتوائه على حمض الأسيتيك الذي يقوم بتقليل نسبة الدهون في الجسم وبالتالي القضاء على السمنة إلى الأبد. ويشير الخبراء إلى أنّه يمكن القضاء على الوزن الزائد باستخدام خل التفاح عن طريق استخدامه لثلاثة أشهر عبر تناوله يوميا في الصباح والمساء من خلال وضع معلقتين منه في إناء يحتوي على 300 مل من الماء وشربه قبل تناول الفطور وقبل الذهاب إلى النوم بشكل مستمر. القيمة الغذائية لكل 100 مل من خل التفاح: -السعرات الحرارية 21 سعرة حرارية -الماء 93.81 مليلتراً -الكربوهيدرات 0.93 غرام -السكريات 0.40 غرام -الكالسيوم 7 ملغرامات -الحديد 0.20 ملغرام -المغنيسيوم 5 ملغرامات -الفسفور 8 ملغرامات -البوتاسيوم 73 ملغراماً -الصوديوم 5 ملغرامات -الزنك 0.04 ملغرام.

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