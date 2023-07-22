نَفَت مقتله برصاص راجع.. مصادر تكشف تفاصيل اغتيال التربوي "فضل رمضان" بصنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت مصادر طبية، ما تم تداوله سابقا بشأن مقتل التربوي "فضل رمضان" في العاصمة صنعاء، والتي عزت سبب مقتله إلى رصاص راجع تعرض له أثناء قيادته لسيارته في شارع حدة بصنعاء.

وقالت المصادر، إن التربوي فضل رمضان من أبناء محافظة إب "أصيب برصاصة اخترقت الزجاجة الأمامية وأصابته في جوفه، وانفجرت داخل أحشائه، متسبّبة بتلف كليتيه، مما أدى لوفاته".

وأكدت المصادر، أن هذا يفنّد ما تم تداوله بشأن ما تعرض له بأنه رصاص راجع، أطلقت بشكل عشوائي، في حفل زفاف في شارع حدة، مؤكدة أن ما تعرض له عملية اغتيال منظّم.



واشارت المصادر، إلى أن فضل رمضان كان قد تعرض قبلها لمضايقات عدة، وكذلك شركته "الوتكنو" التي تحاول بعض الجهات (لم تسمّها) السيطرة والاستحواذ عليها.

وحسب المصادر، فقد اغتيل رمضان في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنه بدل التحقيق ومعرفة من قتله، يريدون أن يقفلوا الملف بأن رصاصة راجع أصابته وهو في سيارة، والرصاص الراجع لا يخترق زجاج السيارة الأمامي.

وكان الاستاذ فضل قاسم رمضان قد تعرض لإصابة برصاصة تم تداولها سابقا انها رصاص طائشة من مجهولة المصدر، أثناء ما كان على متن سيارته برفقة أربعة أشخاص في شارع حدة، وتوفي أمس الخميس على إثرها.