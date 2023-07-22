إب.. وفاة مواطن داخل سجن حوثي في المخادر وأسرته تطالب بالتحقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن داخل سجن حوثي في محافظة إب، وسط البلاد، يوم الجمعة، نتيجة التعذيب والإهمال الحوثي.

وقالت مصادر محلية في محافظة إب، إن المواطن "هاني احمد مصلح عبادي" توفي عصر الجمعة، داخل سجن محكمة المخادر، شمال غربي مدينة إب.

وبحسب المصادر يقف القاضي القاضي الحوثي عبدالغني السبئي، رئيس المحكمة، خلف سجنه في غرفة 4×3 متر والمسجون فيها 12 شخصًا.

وأشارت المصادر إلى إن عبادي، كان يعاني من أمراض خطيرة منها نقص الأوكسجين، كما يعاني من أمراض في الكلى، ويعلم القاضي السبئي بها.

وطالبت أسرة الراحل عبادي من مليشيا الحوثي تحويله من سجن المخادر إلى السجن المركزي في المحافظة نظرًا لوضعه الصحي غير أن القاضي السبئي رفض ذلك، حتى فارق الحياة داخل السجن.

وقال إبراهيم عسقين الناشط البارز في محافظة إب، إن مليشيا الحوثي تشن ضغوطا على أسرة المتوفي في السجن لدفنه صباح السبت، بينما تصر أسرته على فتح تحقيق في أسباب وفاته.

وكانت مليشيا الحوثي قد قتلت حمدي عبدالزراق المكحل أواخر مارس الماضي في أحد سجونها أدت لاحقا إلى خروج مظاهرة كبيرة بالآلاف تطالب مليشيا الحوثي بالرحيل من المحافظة.