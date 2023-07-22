الداخلية توجه بسرعة القبض على المدعو "أحمد الصرة" المتهم بقتل موظف أممي بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، الجمعة، بسرعة القبض على المدعو (أحمد يوسف الصرة) والمطلوب أمنيا في قضية مقتل المجني عليه مؤيد عبيدو ناصر، أردني الجنسية، والذي يعمل ريسا لفريق برنامج الغذاء العالمي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني.

وحسب البيان، فقد وجّه اللواء الأمير، الأجهزة الأمنية وإدارات شرطة المحافظات المحررة، وإلادارة العامة للبحث الجنائي، ومدير عام المنافذ والمطارات، وقائد قطاع آمن الساحل الغربي، ورئيس عمليات الأحزمة الأمنية، ومركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع ، بالتعميم والتحري وسرعة القبض على المذكور.

وشدد وكيل وزارة الداخلية اللواء الأمير في توجيهه للأجهزة الأمنية أهمية سرعة البحث والتحري وضبط المتهم، ومنع خروجه من أرض الوطن، وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، وقوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا.

وجاءت هذه الإجراءات الأمنية المشددة بناء على البرقية الصادرة عن مدير شرطة محافظة تعز بتاريخ 2023/7/21م المتضمنة البحث والتحري للأجهزة الأمنية والشرطة والتحقيق في الجريمة التي أسفرت عن مقتل مؤيد عبيدو ناصر، والتي كشفت تورط المتهم (أحمد يوسف الصرة) وفقا للتحقيقات والتحريات الاولية في الجريمة التي شهدتها مدينة التربة ظهر يوم الجمعة المنصرم.