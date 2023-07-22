العليمي يؤكد للأمم المتحدة التزام الحكومة بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الجمعة، التزام مجلس القيادة والحكومة، بتأمين الاعمال الانسانية وملاحقة الجناة، المتهمين بقتل الموظف الأممي بتعز مؤيد حميدي، ظهر الجمعة بمدينة التربة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، بالأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية على ضوء الهجوم الارهابي الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز مؤيد حميدي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية حددت هوياتهم، وقامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وحسب وكالة سبأ، فقد قدّم رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، خالص تعازيه للامم المتحدة وكافة موظفيها بهذا الحادث الاليم الذي ادمى قلوب اليمنيين جميعا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الانساني في كل مكان.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمرار دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل تجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات ابناء الشعب اليمني.

من جانبه، أعرب غوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الارهابي الذي أودى بحياة الموظف الاممي، مؤكدا أن هذا الحادث الارهابي لن يؤثر على تدخلات الامم المتحدة، وبرامجها الاغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده، التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من اجل احلال السلام والامن والاستقرار في اليمن.