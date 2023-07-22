إذاعة حوثية تعترف بفشل المليشيا في جمع تبرعات لمقاتليها في الجبهات

المنامة - ياسر ابراهيم - اعترفت إذاعة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بفشلها في جمع تبرعات لمقاتليها في الجبهات، وذلك في ظل انحسار قاعدتها الشعبية، وعزوف الناس عن مشروعهم الطائفي.

وقال سند الكميم، مذيع برنامج تراحمو والذي تبثه الإذاعة الخاضعة لسيطرة المليشيا، إن الحملة فشلت في شراء عدد من برادات المياه (التراميس) لعناصرها في جبهات مأرب والحديدة، بعد اسبوعين من تدشين الاذاعة حملة للتبرعات.

وأوضح الكميم في منشور على صفحته في "الفيس بوك"، أن الحملة التي دشنتها إذاعة الحوثي لشراء 40 برادا لمقاتليهم في جبهات الجوبة بمأرب، والحديدة لم تستطع توفير سوى 14 برادا بعد اسبوع من انطلاق الحملة.

يأتي هذا الاعتراف الحوثي ليكشف عن تخلي القاعدة الشعبية للحوثي عن دعم الحرب، وطالب الكميم السكان في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها بدعم جبهات الحوثي القتالية.

وكان مقاتلون حوثيون قد ظهروا خلال الأسبوع الماضي في جبهات القتال يشكون من نقص التموين والغاء وقطع المشرفين عليهم إمداداتهم ونهب مبالغ تمويل المجهود الحربي المنتزعة قسرا من السكان.

وقال عبدالملك الحوثي في مقطع مسرب له العام الماضي، إن كبار مشرفي المليشيا يحولون الأموال التي ينتزعونها لدعم الحرب لصالحهم الشخصي.

وعمدت المليشيا على جمع تبرعات في مختلف الاذاعات المحلية التي سيطرت عليها، ولكنها في الآونة الأخيرة فشلت فشلا ذريعا مع انحسار مشروع الحوثي، وتآكل قاعدته الشعبية في مناطق سيطرته.