شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت ميليشيات الحوثي الارهابية توجيهاً لفظياً لعدد من الخطباء في محافظة إب تطالب منهم بعدم التطرق لموضوع ذكرى الهجرة النبوية في خطب الجمعة. وقال الصحفي

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