شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 22 يوليو 2023 الموافق 4 محرم1445 هجرية التحديث اليومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 22 يوليو 2023 الموافق 4 محرم1445 هجرية التحديث اليومي 2023/07/22 الساعة 08:50 صباحاً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : جاء سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 22 يوليو 2023م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي: الجرام عيار 24 235.91 ريال 62.88 دولار الجرام عيار 21 206.43 ريال 55.03 دولار الجرام عيار 18 176.94 ريال 47.16 دولار الجنيه الذهب 1651 ريال 440.20 دولار سعر الأوقية بالدولار الأمريكي (الأونصة) بالدولار الأمريكي اليوم: 1962. جاء سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 22 يوليو 2023م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

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