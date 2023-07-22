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عدن - ياسمين التهامي - موجة شديدة الحرارة تضرب العالم، والحرارة تقارب الـ50 مئوية في السعودية

يستمر تأثير الطقس الحار وشديد الحرارة على عددٍ من الدول في الخليج العربي والعالم العربي، كما سجَّلت عدد من المدن الأوروبية ارتفاعاً كبيراً وغير معتاد في درجة الحرارة التي وصلت يوم الأربعاء الماضي إلى 42.9 درجة في مدينة روما الإيطالية بينما سجَّلت 45.3 درجة مئوية في مدينة كتالونيا الإسبانية وهي مدن كانت تُعتبر مصايف باردة ومقصداً للسياح في مثل هذا الوقت من السنة، بينما سجَّلت درجات الحرارة اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية 48 درجة في الاحساء و46 درجة في مكة المكرمة، نجوم مصرية والتفاصيل.

كتلة هوائية شديدة الحرارة نحو أوروبا

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هذا ويستمر تأثير الموجة الحارة على القارة الأوروبية مع اندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة من الصحراء الإفريقية نحو الشمال حيث تسببت بارتفاع درجة الحرارة في أوروبا منذ أيام مع توقُّعات باستمرار تلك الموجة خلال الأيام المقبلة، وحول تأثير تلك الموجة شديدة الحرارة تجدر الإشارة إلى أنَّ درجات الحرارة المسجَّلة في بعض المُدن الأوروبية كادت تزيد عن نظيرتها في الخليج العربي كالعاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي حيث الحرارة قرابة الـ41 درجة مئوية، بينما تكون الحرارة في العاصمة العُمانية مسقط عند أواسط الثلاثينيات مئوية.

الطقس اليوم في السعودية

في المملكة العربية السعودية توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم السبت الظواهر الجوية التالية:

من إفريقيا إلى الخليج العربي وأوروبا، موجة شديدة الحرارة تضرب العالم، والحرارة تقارب الـ50 مئوية في السعودية

حالة الموج والرياح في البحر الأحمر والخليج العربي

كما رجَّحت الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الرياح السطحية اليوم السبت في البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة في الجزئين الشمالي والأوسط، بينما تكون سرعتها 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط وإلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط بينما يكون متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر وربع وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة اليوم السبت بالسعودية

كما تُظهر درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم السبت في المركز الوطني للأرصاد السعودية، أنَّ الأحساء تحتفظ بأعلى درجة حرارة بالسعودية مع 48 درجة، بينما تكون درجات الحرارة مقاربة لذلك في معظم المناطق وتسجِّل 46 في مكة المكرمة و44 في المدينة المنورة و46 بالعاصمة السعودية الرياض.