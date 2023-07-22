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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرشرطين للحصول على تصريح العمرة من داخل المملكة وسيبدأالتطبيق ابتداء من هذاالتاريخ

قبل أيام من بدء موسم العمرة، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرطين أساسيين للسماح بأدائها.

وأضافت عبر خدمة “العناية بالمستفيدين”: “لأداء العمرة يجب اصدار التصريح من تطبيق نسك او تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا”.

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موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة.



كما يتيح التطبيق، زيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.

ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج المملكة، وبدئها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر منصة نُسُك.



وحددت موعد القدوم للمملكة ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ.