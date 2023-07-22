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عدن - ياسمين التهامي - طبيب أسنان يفجر مفاجأة..الخبز يضر الأسنان أكثر من الشوكولاتة كيف ذلك؟

يرى طبيب الأسنان، ستانيسلاف فاسيليف، أن تناول الخبز بشكل منتظم يمكن أن يضر بالأسنان أكثر من تناول الشوكولاتة أو شرب الشاي.

وأوضح فاسيليف خلال مقابلة مع صحيفة "إكسبرس غازيتا" أن هذا يعود إلى حقيقة اختلاف أنواع السكر الذي تحتويه المنتجات المختلفة.

وقال الطبيب "يعد السكر الموجود في الشوكولاتة والحلويات من السكريات الأحادية الذي يذوب بسهولة في اللعاب، حيث تتم إزالته من الأسنان بشكل سريع".

وأضاف أن "النشاء الموجود في الخبز يحتوي على سكريات متعددة، وهي من أنواع صعبة الذوبان ويتم امتصاصها ببطء، وبالتالي تأثيرها أكبر على الأسنان، وتؤدي إلى ضعف المينا وتطور التسوس".

وأردف فاسيليف "حتى الكعك غير المحلى أكثر ضرراً للأسنان من الشوكولاتة".

ووفق له، فإن عدم تناول السكر بالمطلق أمر غير صحيح، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على الدورة الدموية ووظائف الدماغ والكبد، حسب موقع "med2".

ومع ذلك، نصح بعدم تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر والدهون والملح والمواد المضافة الاصطناعية كمكونات أولية.

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