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عدن - ياسمين التهامي - بسعر كبير.. بيع طاحونة قهوة قديمة ونادرة في مزاد علني بسوق الزل الرياض بعد تزاد العشرات عليها

وثق مشهد فيديو متداول لمزاد علني أقيم في سوق الزل بالرياض، بيع “طاحونة القهوة” اليدوية النادرة والقديمة بسعر تجاوز التوقعات وسط عدد غفير من الحاضرين الذين تزايدوا عليها من أول سعر حتى وصلوا للسعر النهائي وهو 4700 ريال سعودي مقابلها. المشهد الذي تم تصويره يَعرض متخصصاً في المزادات الخاصة بالسلع والقطع الفريدة في سوق الزل، المعروف بـ”شلقم”. هذا الأخير قام بوضع طاحونة القهوة الفريدة أمامه على طاولة وتشغيلها بطريقة يدوية لتوضيح طريقة عملها، وأطلق العنان للمزاد العلني. اقراء ايضاً : أعطى المشهد فكرة واضحة عن كيفية تجربة شلقم للطاحونة بحضور الجمهور، وأكد في كلمته أن الطاحونة قديمة ويمكن بيعها للمتاحف بأسعار مرتفعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، داعليا الحاضرين لتقديم العروض. ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى بلغ الثمن النهائي للبيع 4700 ريال.

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