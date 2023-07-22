تقرير: مليشيا الحوثي ارتكبت 5945 انتهاكا بحق المواطنين في الجوف خلال النصف الأول من العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير صادر عن لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف (حكومية)، رصد 5945 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المواطنين بالجوف خلال النصف الاول من العام 2023م.



وذكرت اللجنة في تقريرها الذي نشرته الخميس، على صفحتها بالفيسبوك، رصد 7 حالات قتل (توزعت بين 3 قتل مباشر و4 حالات قتل بالألغام من الاطفال والنساء)، و10 حالات إصابة (توزعت بين حالتي إصابة مباشره بنية القتل و8 حالات اصابة بالألغام).



ووثق التقرير استيلاء مليشيا الحوثي بالقوة على نحو (6000) هكتار من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء قبيلة (ذو محمد).



ووفقا للتقرير فقد توزعت باقي الانتهاكات بين الاخفاء والتهجير القسري واتلاف مركبات المواطنين.



ونقل التقرير عن رئيس لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة، أن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة الجوف، وأن التقرير النصفي رصدت نحو 6 ألف انتهاك.



وأوضح ان مليشيا الحوثي تقوم منذ خمس أيام بحصار أهالي منطقة السيل شرق الحزم وتقوم بترويع السكان والاطفال والنساء بدواعي واهية.. داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط الكافية لإيقافها.

