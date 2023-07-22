شكرا لبحثكم عن خبر مبرمج محترف: معين عبدالملك وثق حسابه في تويتر ب12000دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وثق دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك سعيد حسابه في تويتر بمبلغ كبير يبلغ نحو عشرين مليون ريال يمني. ونشر المبرمج اليمني المعروف معاذ شيباني حالة في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية تكشف تفاصيل العملية المكلفة لخزينة الدولة من دون جدوى. ويتبع تويتر ومن خلفه فيسبوك سياسة جديدة تعتمد على دفع رسوم مالية من أجل توثيق الحسابات لديهما بالعلامة الزرقاء تبلغ ١٢ دولار شهريا.

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