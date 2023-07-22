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عدن - ياسمين التهامي - عاجل... محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية.. تفاصيل
وجه المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة للمسلمين، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد 1445.
وكتب محمد صلاح "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد".
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كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد.— Mohamed Salah (@MoSalah) July 19, 2023
ويشارك محمد صلاح (30 عاما) في معسكر ليفربول بألمانيا استعدادا للموسم الكروي الجديد (2023-2024).
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