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عدن - ياسمين التهامي - اطمئنان أمير سعودي على مواطن تعطلت مركبته في الطريق يثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لوقوف الأمير السعودي، تركي بن طلال، أمام مواطن تعطلت مركبته في أحد الشوارع، حيث يتوقف له الأمير و يطمئن عليه.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه الأمير تركي بن طلال، وهو يقف بسيارته مقابل المواطن قائلا: "أي خدمة، ما ناقصك شي علمني"، فيما شكره المواطن معربا عن تقديره.
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وتقدم المواطن نحو سيارة الأمير لإلقاء السلام، حيث بدا أنه لم يتعرف على الأمير قبل أن يوضح له أحد الجالسين في السيارة، بأنه الأمير تركي بن طلال، ليرد المواطن: "والله والنعم"، ثم عرض عليه استضافته في منزله قائلا "هذي الفقعة المباركة "، مما أثار ضحك الأمير ومرافقيه.
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 21, 2023
مواطن تعطلت سيارته في إحدى الشوارع ليتفاجا بوقوف الأمير تركي بن طلال أمامه ، يفزع له و يتطمن عليه
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