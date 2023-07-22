شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتسوق مع عائلته في أمريكا دون قيود أو حراسة.. ويلفت انتباه امرأة عجوز (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ميسي يتسوق مع عائلته في أمريكا دون قيود أو حراسة.. ويلفت انتباه امرأة عجوز (فيديو)

بدأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، التكيف مع أوضاع حياته الجديدة في الفترة المقبلة، بعد تغيير وجهته من أوروبا إلى أمريكا. وظهر ميسي وهو يتسوق في أحد المولات بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة زوجته وأبنائه، من دون وجود الحراسة التي كانت تصطحبه أثناء جولاته في البلدان الأوروبية، التي قضى فيها اللاعب معظم مسيرته الاحترافية. اقراء ايضاً : من: اليمن الآن وبدا النجم الأرجنتيني في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتجول براحة وحرية تامة دون تجمهر من المواطنين في المول التجاري لالتقاط الصور التذكارية معه أو الحصول على توقيعه، على عكس ما اعتاد عليه في حياته من قبل، باستثناء امرأة عجوز طلبت منه التقاط صور. شاهد.. #ميسي يتحول لحديث الساعة بعد تداول مقطع فيديو لزوجته تدفع فاتورة البقالة وتعطيه مفتاح السيارة في #أمريكا #إنتر_ميامي#24Sport pic.twitter.com/FW6LqK4jWF — 24.ae | رياضة (@20foursport) July 20, 2023 وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على تلك الأجواء، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت، مع صور لميسي، حيث علقت: "على الأقل، في الصور التي يتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، يمكن رؤية ميسي مبتسما وهو يدخل لأخذ لحظة مع عملاء المؤسسة". وأضافت: "لكن يمكن أيضا رؤيته بشكل عرضي، ودون التواجد غير المريح لعناصر الأمان من حوله التي تحميه، أو الملحقات التي تجعلك تمر مرور الكرام في الحشد".

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتسوق مع عائلته في أمريكا دون قيود أو حراسة.. ويلفت انتباه امرأة عجوز (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.