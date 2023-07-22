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عدن - ياسمين التهامي - "سعودية" تشارك بأول عملية لـ"الشبكية الوراثية" بكندا

شاركت الطبيبة السعودية آلاء بنت عبد الملك المبتعثة لدراسة مرحلة التخصص الدقيق في أمراض الشبكية والعين الوراثية، مع فريق طبي كندي من جامعة تورونتو الكندية في إجراء أول عملية جراحية لحقن العلاج الجيني.

ويُعتبر هذا العلاج الجيني الأول من نوعه في العلاجات القائمة على الهندسة الوراثية في علاج الأمراض الوراثية غير الأورام والمرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وكرم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بكندا الدكتور محمد الجبرين، المبتعثة آلاء نظير الإنجاز الذي حققته.