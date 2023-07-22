اليمن.. شرطة تعز تعلن ضبط العناصر المتورطة في اغتيال المسؤول الأممي" مؤيد حميدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم السبت، ضبط العناصر المتورطة في اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي " مؤيد حميدي".



وقال بلاغ صادر عن مركز الإعلام الأمني "تمكنت الآن الاجهزة الأمنية من ضبط المنفذين لعميلة استهداف مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي وأكثر من عشرة آخرين من عناصر العصابة".



ووعد المركز بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.



وكان مصدر عسكري في محور تعز، كشف في وقت سابق اليوم السبت، أن الحملة العسكرية المشتركة واصلت ملاحقة العناصر المتورطة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال المصدر لـ "يمن شباب نت" إن الحملة المشتركة المكونة من (قوات الامن الخاصة، الشرطة العسكرية، الأمن العام، النجدة، اللواء الرابع مشاه جبلي،) قامت بحملة عسكرية إلى منطقة "شرجب" إحدى معاقل العناصر الإرهابية المتورطة في جريمة اغتيال ممثل الغذاء العالمي "مؤيد حميدي".



وظهر أمس الجمعة، قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" برصاص مسلحين في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.



وفي وقت لاحق أعلنت شرطة تعز التعرف على هوية المنفذين للعملية، واستخراج أوامر ضبط قهرية بحقهما من النيابة، فيما باشرت الأطقم الأمنية عملية الانتشار وملاحقتهما وإغلاق مداخل المديرية الرئيسية.



وأفادت في بيان لها بأنه تم تشكيل حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت إلى مدينة التربة وانضمت لبقية الأطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة، كما تم تكليف فريق من الأجهزة الامنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب للتحقيق في الواقعة.



كما أعلنت الشرطة تشكيل غرفة عمليات مشتركة تبقى بحالة انعقاد دائم حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.



