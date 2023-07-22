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عدن - ياسمين التهامي - 400 ريال سعودي للحصول على ترخيص مزاولة هذه المهن في المملكة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية الرسوم المطلوب دفعها للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ويجب على المتقدمين للحصول على الترخيص، بحسب النظام المطروح حالياً عبر منصة “استطلاع” الحكومية، دفع رسوم الاختبار التحريري المقررة بـ 150 ريالاً (40 دولاراً)، ورسوم الاختبار الشفوي 100 ريال (27 دولاراً)، ورسوم إصدار الترخيص 150 ريالاً (40 دولاراً) بمجموع 400 ريال (107 دولارات)، وحددت رسوم تجديد الترخيص بـ 150 ريالاً (40 دولاراً)، ورسوم تجديد الترخيص المنتهي بـ 300 ريال (80 دولاراً).

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واشترطت الوزارة على المتقدم للحصول على الرخصة المهنية لغرض ممارسة إحدى المهن الاجتماعية المعتمدة استيفاء المؤهل العلمي المعتمد من قبل الكيان واستيفاء الخبرة العملية المطلوبة من قبل الكيان واجتياز الاختبار المهني والقدرات الشخصية والتصنيف المهني، ويُصدر الكيان الأدلة والمعايير والضوابط الإجرائية ذات العلاقة بالتراخيص المهنية، واستيفاء معايير التطوير المهني المستمر ومعايير حسن السيرة والسلوك.

ويهدف مشروع نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي وهيكلة المهن الاجتماعية وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية للممارسين الاجتماعيين، وتطوير قدراتهم وحماية المستفيدين والمساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية الدولية والمحلية.

ولا يحق للممارس الاجتماعي أن يزاول مجموعة من المهن الاجتماعية المعتمدة دون تصريح بذلك من الكيان، أو وفقاً لحدود نطاق صلاحية الترخيص، أو بناءً على طلب لاحق يقدم من المرخص له للجنة المختصة في الكيان.



وفرض النظام الجديد تقييدهم في السجل بيانات مزاولي المهن الاجتماعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وإلزام ممارسي المهن الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي التقدم بطلب الترخيص التي تنحصر في الترخيص الكامل والترخيص المؤقت والترخيص المقيد.