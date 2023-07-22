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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..مجموعة من كبار السن في السعودية يرقصون بحماس على الأغنية الشهيرة "ياهلي جاني يماني"

وثق مقطع فيديو رقص مجموعة من كبار السن على الأغنية الشهيرة "ياهلي جاني يماني" خلال إحدى المناسبات داخل مجلس بمنزل أحدهم. وأبان الفيديو تفاعل كبار السن مع كلمات الأغنية ، وتمايلهم على أنغامها بانسجام وتناغم. وأظهر الفيديو فرحة واستئناس المسنين واستمتاعهم بأوقاتهم ، حيث سادت حالة من المرح أثناء أدائهم للرقصة .

pic.twitter.com/IEV25qz6Nl اقراء ايضاً : - Baher Esmail (@EsmailBaher) pic.twitter.com/IEV25qz6Nl — Baher Esmail (@EsmailBaher) July 20, 2023

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