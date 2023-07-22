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عدن - ياسمين التهامي - قائمة أسرع 5 وظائف سيفقدها مجتمع العمل في العالم عامة وفي السعودية خاصة

يهدد الذكاء الاصطناعي العاملين بالعديد من الوظائف والتي يمكنه القيام بها بكفاءة عالية في العديد من المجالات، من الصناعة إلى الطب، في المستقبل البعيد.

وهناك عددًا من الوظائف المتوفرة حاليًّا في السعودية ودول العالم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّها خلال سنوات قليلة جدًّا. حيث تشمل الآتي.. اقراء ايضاً : ١- موظفي خدمة العملاء. ٢ – محلّلي البيانات. ٣- مبرمجي الكمبيوتر. ٤ - محلّلي أبحاث التسويق. ٥- مصممي الجرافيك.

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