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عدن - ياسمين التهامي - كدنا نهلك.. بالفيديو: مأذون سعودي زواج يروي أغرب المواقف التي تعرض لها خلال عمله على مدى 30 عاما في حائل

روى ناصر القفيعي مأذون أنكحة في حائل ، أبرز المواقف التي مرت به خلال إتمامه لإجراءات زواج أكثر من 40 ألف سعودي وسعودية . وقال خلال لقاء بقناة "العربية" : خلال 30 عاما بعملي كمأذون ، وفقت بين 40 ألف زوج وزوجة تقريبا . بداية عمله كمأذون وأضاف: بدأت عن طريق المحكمة العامة في حائل ، عقب أن تقدمت للعمل بها ، وتم الأختبار حيث أنني تخرجت من كلية الشريعة . كدنا نهلك خلال عقد نكاح واستكمل : صار في عقد نكاح في الصحراء وتعثرنا وجلسنا يومين كدنا أن نهلك في هذا العقد ، والحمد لله سخر الله لنا من بهم الإنقاذ وأنقذونا . العمل بالنظام الإلكتروني واستطرد: بالنسبة لعقد اليوم ، تم العقد بالنظام الإلكتروني ، النظام الجديد وهو نظام سهل ، برنامج متقن ومقنن ، لا يكون فيه لبس ، وتضاف الزوجة للزوج تلقائيا عن طريق نظام أبشر ، ويوثق العقد عقد إلكتروني موثق . وأوضح: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، فهناك من يطلبون مبالغ طائلة ويتعسر على الزوج زواجه ، وأصبح نهاية الزواج الطلاق ، وهناك آخر بلغ المهر 300 ألف ريال ، ومع ذلك جلست الزوجة أقل من 20 يوما ثم افترقا الزوجان .

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