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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مسؤول بالتعليم السعودي يكشف سبب احتياج الوزارة لـ 11 ألف وظيفة دفعة واحدة

كشف المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري عن السبب وراء إعلان وزارة التعليم حاجتها لـ 11 ألف وظيفة دفعة واحدة في 7 تخصصات علمية.

وقال العامري عبر قناة العربية، إن المملكة تشهد نهضة كبيرة جدا في ظل نهضة 203‪0 وهذا جعل التعليم يواكب هذه النهضة فظهرت الحاجة لمعلمين داخل المرحلة الثانوية والإعدادية الابتدائية.

وبين أن هذه النهضة أظهرت الحاجة لتخصصات ومسارات جديدة تحتاج لكواد بشرية أكبر، مشيرا إلى أن عمر الوزارة أكبر من 80 سنة وتغير فيها مستوى التوظيف من مرحلة الكلم إلى الكيف.

وأضاف أن الـ11 ألف وظيفة ستركز على المسارات الجديدة أكبر، مشيرا إلى ظهور مقرات جديدة الآن مثل مقرات الإدارية ومقرات مهارات الحياتية ومقرات منحنى ستيم وكلها تحتاج لمتخصصين أكثر.

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