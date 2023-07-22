شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من النيابة العامة بالكويت بحق المغرد الذي أساء لأحد الرموز السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول إجراء من النيابة العامة بالكويت بحق المغرد الذي أساء لأحد الرموز السعودية 2023/07/22 الساعة 06:16 مساءً اقراء ايضاً : nbsp;أمرت النيابة العامة بدولة الكويت بحبس مواطن كويتي احتياطياً لمدة ثلاثة أسابيع لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بنشر تغريدتيْن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية. nbsp;أمرت النيابة العامة بدولة الكويت بحبس مواطن كويتي احتياطياً لمدة ثلاثة أسابيع لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بنشر تغريدتيْن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية. وكانت النيابة العامة الكويتية قد استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

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