مدير كلية الطيران: تدشين المرحلة الثانية من القبول في الكلية ابتداء من غد الأحد

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد صالح البحش، السبت، أنه سيتم يوم غد الأحد القادم الموافق 23 يوليو 2023م، تدشين المرحلة الثانية من التسجيل والقبول للكلية من المدنيين ومن تأخر من القوات المسلحة والأمن.



وأوضح في تصريح لموقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" أنه سيتم توزيع جميع صنوف ومكونات القوات المسلحة وجميع المناطق العسكرية والهيئات والدوائر، بما في ذلك قوات حراس الجمهورية، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، وقوات اليمن السعيد، ودرع الوطن، وقوات الانتقالي والقوى والمحاور المرابطة في الحدود الشمالية.



ولفت اللواء البحش إلى أنه تم تخصيص 20% من المقاعد للجامعيين و30% لأبناء الشهداء، مؤكدا بأنه تم اختيار هيئة التدريس، والكادر التعليمي، من جميع المحافظات، ومن ذوي الخبرة والحاصلين على الشهادات العليا، لافتا إلى أن معظمهم كانوا يعملون في الكليات والأكاديميات العسكرية قبل الانقلاب.



وثمن مدير كلية الطيران والدفاع الجوي، اهتمام وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بتأهيل وبناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها ورفع كفاءتها علميا ومعرفيا، واعداد وتدريبا في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

