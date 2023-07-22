أشاد بجهود الأجهزة الأمنية بتعز.. "العليمي" يوجه بسرعة التحقيق مع قتلة "حميدي" وإحالتهم إلى النيابة

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، السبت، بجهود السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية في محافظة تعز التي قادت إلى ضبط منفذي الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة مؤيد حميدي.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، الذي اطلع الرئيس على مستجدات القضية، والإجراءات القانونية المتخذة للتحقيق مع الجناة، وتقديمهم الى محاكمة عادلة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء الإرهابي الى النيابة العامة، للمضي في إجراءات محاكمتهم بموجب القوانين الجزائية، والعدلية النافذة.



وأهاب الرئيس بالمواطنين وكافة القوى الوطنية الى التعاون الفاعل مع السلطات الأمنية للوفاء بمسؤولياتها لمكافحة الجريمة، وتعزيز السكينة العامة، ودعم جهود الدولة لمواجهة كافة التحديات.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة محافظة تعز في بيان مقتضب، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة".



إلى ذلك أكد الناطق باسم شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي أن "الحملة الأمنية مستمرة في مدينة التربة والمناطق المجاورة لتصفية كل الجيوب وأوكار العصابات الإجرامية".



وقال الشرعبي عبر "تويتر"، إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور ‎رشاد العليمي يشرف بشكل مباشر على الإجراءات ويصدر التوجيهات اللازمة لإنجاح المهمة عبر خط ساخن مع غرفة العمليات المشتركة".

وظهر أمس الجمعة، قتل مسؤول الأغذية العالمي، بعد قيام مسلحا على متن دراجة نارية بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، وعقب ذلك أطلقت السلطات حملة أمنية كبيرة والتي قادت إلى القبض على المتهمين.

