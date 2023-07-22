صنعاء.. إضراب لشاحنات نقل النيس والكري احتجاجا على جبايات مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أضرب العشرات من ناقلي النيس والكري عبر الشاحنات في صنعاء احتجاجا على جبايات حوثية عطلت أعمالهم ونهبت أرزاقهم.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية أقامت نقاط جباية جديدة في منطقة شملان شمالي بصنعاء لإجبار سائقي شاحنات نقل النيس والكري على دفع جبايات جديدة.



وبحسب المصادر "تفاجأ سائقو الشاحنات اليوم السبت بنصب نقاط جباية جديدة تطلب مبلغ 3000 ريال عن كل شاحنة، بدون وجه حق".



وأفادت بأن سائقي الشاحنات رفضوا دفع الجبايات التي تعطل أعمالهم وتنهب أرزاقهم ودخلوا في إضراب حتى رفع النقاط الجديدة التي تستنزف أموالهم.



وقال مصدر يعمل في النقل لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيا الحوثي تفرض جبايات بما فيها زكاة الخمس العنصرية الحوثية والتي تصل قيمتها إلى 50% من قيمة الحمولة على الأقل".



وبحسب المصدر: "في السابق كانت قيمة الحمولة 25 ألف ريال، بالإضافة إلى خرج بمبلغ 5000 ريال، بينما أدت الجبايات الحوثية الأخيرة إلى رفع قيمة الحمولة إلى 50 ألف ريال".



كما فرضت المليشيا "جبايات جديدة تبلغ 30 ألف ريال بمسميات مختلفة مثل الخمس والضرائب والتحسين والجزية بحيث تصل قيمة الحمولة إلى أكثر من 80 ألف ريال"، وفق المصدر.



وتخوض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران معارك متعددة ضد أصحاب الكسارات وبائعي النيس والكري في بني الحارث وبني حشيش ونهم بهدف السيطرة عليها بالقوة.

