الحكومة: الانجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية بتعز يؤكد جاهزيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - أشادت الحكومة اليمنية، السبت، بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية في تعز بالقبض على منفذي حادثة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي في مدينة التربة جنوبي المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، والذي أكد أن اغتيال "مؤيد حميدي"، جريمة إرهابية مكتملة الأركان، تؤكد من جديد التنسيق والتخادم القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة" برعاية إيرانية".

وأشار الإرياني عبر "تويتر"، إلى توجيهات وإشراف ومتابعة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، على غرفة العمليات المشتركة التي شكلت عقب الجريمة الإرهابية.



وقال إن تلك التوجيهات "كان لها الأثر الحاسم في تحديد هوية منفذيها منذ اللحظات الأولى، وضبط المنفذين المباشرين و10 أخرين ضمن الخلية التي خططت للجريمة، والاستمرار في ملاحقة الخلايا والعناصر الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة".



وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها محافظ محافظة تعز، والسلطة المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في المحافظة على اليقظة الأمنية، والإنجاز الأمني في سرعة تحديد هوية الجناة، وضبطهم.



وأضاف، أن هذا الانجاز "يؤكد جاهزيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المناطق المحررة".



وتابع: "تتقاطع أهداف مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية في إرهاب المنظمات الدولية، وحصر تواجدها وأنشطتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والإضرار بجهود الإغاثة الانسانية في محافظة تعز "المحاصرة منذ تسعة اعوام"، واستهداف الأمن والاستقرار وتشويه صورة الاوضاع في المناطق المحررة.



وفي وقت سابق، اليوم، أشاد الرئيس العليمي، خلال اتصال مع محافظ تعز نبيل شمسان، بجهود السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية في محافظة تعز التي قادت إلى ضبط منفذي الاعتداء الإرهابي الغادر .



ووفق الوكالة الرسمية، "حث العليمي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء الإرهابي الى النيابة العامة، للمضي في إجراءات محاكمتهم بموجب القوانين الجزائية، والعدلية النافذة".



وظهر اليوم، أعلنت شرطة تعز في بيان مقتضب، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة".



إلى ذلك أكد الناطق باسم شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي في تغريدة بـ"تويتر" أن "الحملة الأمنية مستمرة في مدينة التربة والمناطق المجاورة لتصفية كل الجيوب وأوكار العصابات الإجرامية".





