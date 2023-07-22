"عبدالله العليمي" يشيد بيقظة أمن تعز وسرعة القبض على مرتكبي جريمة اغتيال "حميدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، السبت، على سرعة التحقيق وكشف ملابسات جريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي في تعز جنوب غربي اليمن.



وتقدم العليمي عبر "تويتر" بالتعازي لأسرة الفقيد مؤيد حميدي من برنامج الغذاء العالمي والذي اغتيل في مدينة التربة بمحافظة تعز يوم أمس، ولبرنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة والأردن وكل محبي الفقيد.



وقال عضو المجلس الرئاسي: "أدين بأشد العبارات هذه الجريمة الغادرة التي يسعى مخططوها ومنفذوها لخلط الأوراق في تعز وضرب وحدة الصف الوطني".



وأضاف، "أحيي الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير الأمن وكل العاملين في الأجهزة الأمنية ومن ساعدهم من أبناء محافظة تعز على اليقظة الأمنية وسرعة القبض على العصابة الإجرامية التي نفذت الجريمة".



وشدد العليمي على "سرعة التحقيق وكشف الملابسات وتقديمها بشكل عاجل للقيادة السياسية والقضاء والرأي العام باعتبارها قضية تمس أمن تعز والأمن الوطني والعمل الانساني بشكل عام".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة تعز في بيان مقتضب، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة".



إلى ذلك أكد الناطق باسم شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي في تغريدة بـ"تويتر" أن "الحملة الأمنية مستمرة في مدينة التربة والمناطق المجاورة لتصفية كل الجيوب وأوكار العصابات الإجرامية".

