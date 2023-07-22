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عدن - ياسمين التهامي - نادي الأهلي السعودي يفجر مفاجأة رياضية ناسفة ويعلن تعاقده مع هذا اللاعب الأسطوري

كشفت إدارة النادي الأهلي ، مساء أمس ، عن نجاحها في إنهاء ملف التعاقد مع الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو ، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بصفقة انتقال مجانية ، بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت تقارير صحفية صدرت اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 أن الأهلي يريد إعادة تجربة نادي ليفربول. في لقاء فيرمينو مع السنغالي الدولي ساديو ماني لقيادة هجوم الفريق في دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل. قاد الثنائي فيرمينو وماني هجوم ليفربول لفترة طويلة وحققا العديد من البطولات أبرزها.

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الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وكان ذلك قبل أن يغادر ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في بداية الموسم الماضي.

وكتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو ، الخبير في نقل اللاعبين والمدربين ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تضغط العديد من الأندية السعودية للتعاقد مع ساديو ماني من بايرن ميونيخ.

وقال الأهلي إنه يصر في الأيام القليلة الماضية على رغبتهم في لم شمل روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

هناك أيضًا اهتمام من الأندية الأخرى ، لكنهم ما زالوا ينتظرون سماع نية اللاعب لترك بايرن أو الاستمرار. وأصبح فيرمينو ثاني صفقة صيفية للأهلي بعد ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي.