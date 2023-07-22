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عدن - ياسمين التهامي - هام وعاجل. السعودية تعلن عن إصدار رخصة عمل ب 100 ريال فقط.. تعرف على شروطها

طريقة إصدار رخصة عمل 100 ريال من ضمن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وأتاحتها وزارة العمل بالمملكة للوافدين والمقيمين من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، والجدير بالإشارة أن الوزارة لم توضح فقط طريقة إصدار رخصة عمل بل قدمت أيضًا شروط إصدار الرخصة بالإضافة إلى طريقة تجديدها وكيف يمكن الاستعلام عنها وغيرها من التفاصيل التي يهتم المقيمين بمعرفتها. طريقة إصدار رخصة عمل 100 ريال

تعتبر رخصة العمل التي يتم إصدارها للوافدين والمقيمين بالمملكة موافقة تمكنهم من أداء الأعمال بالسوق السعودي، والجدير بالإشارة أن الوزارة قد منحت الوافدين إمكانية استخراجها والحصول عليها عبر المديرية العامة للجوازات ومن خلال موقعها الإلكتروني عبر الآتي:

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الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية من هنا.

اختيار الخدمات الإلكترونية العمل.

الضغط على ابدأ الخدمة.

تسجيل الدخول.

تحديد المنشأة.

النقر على إصدار رخص العمل.

إضافة معلومات البحث والوافدين المرغوب إصدار رخصة عمل 100 ريال لهم.

تسجيل العمالة المرغوب استخراج الرخصة لهم.

الضغط على إرسال.

تظهر تذكرة تتضمن رقم السداد.

يجب تسديد رسوم الإصدار عبر البنوك المحلية باستعمال رقم السداد.

مراجعة إحدى مكاتب الجوازات حتى يتم إصدار الإقامة.

طريقة إصدار رخصة عمل 100 ريال ضوابط إصدار رخصة عمل 100 ريال

توجد بعض الشروط والضوابط التي يجب استيفائها وتحقيقها حتى يتمكن العامل الوافد من استخراج رخصة عمل له وهي كالآتي:

يجب أن تقع المنشأة التي يرغب الوافد العمل بها بالنطاق الأخضر.

المنشأة مشتركة بخدمة العنوان الوطني.

وجود ترخيص للمنشأة ساري الصلاحية.

العامل على رأس عمله بالمنشأة التي تطلب الخدمة.

عدم طلب نقل خدمات لمنشأة أخرى قيد الدراسة.

امتلاك رقم حدود أو رقم إقامة.

الاستعلام عن رخصة عمل

يمكن الاستعلام والتحقق من رخصة عمل في وزارة الموارد البشرية بالمملكة من خلال الآتي:

الانتقال إلى وزارة الموارد البشرية من هنا.

النقر على رقم إقامة العامل.

إضافة رقم الإقامة.

تحديد خدمة رخص العمل.

تسجيل رمز التحقق.

النقر على بحث.

هكذا ستظهر كل المعلومات المتعلقة بالوافد من ضمنها رخصة العمل.

المعفيين من تسديد رسوم رخصه العمل 100 ريال

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بتحديد بعض الفئات التي يتم إعفائهم من تسديد رسوم رخص العمل من ضمنهم الآتي:

المتزوجة من مواطن سعودي.

أصحاب المشاريع المبتدئة بشرط عدم تخطي عدد أفراد العاملين بها 9 أشخاص.

الممتلكين جنسية سعودية من أب أجنبي.

المتزوج من امرأة سعودية.

الفلسطينيين الحاملين للجنسية المصرية.

التابعين لكردستان أو اتحاد مينامار.