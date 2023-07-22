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عدن - ياسمين التهامي - عدد هائل سيرحل من السعودية بعد صدور قرار صادم سيجبر الكثير من الوافدين على المغادرة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة بنسبة 7.7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2020. هذا الإعلان جاء بعد إصدار قانون عمل جديد في المملكة العربية السعودية، الذي أثار الكثير من الجدل وأدى إلى استقالة نحو 50 ألف موظف من وظائفهم. تشير البيانات إلى أن الاستقالة كانت السبب الرئيسي وراء توقف الأشخاص عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستقيلين أكثر من 50 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر. وتشكل هذه الاستقالات 36% من إجمالي عدد الأشخاص الذين توقفوا عن الاشتراك، والذي بلغ 141,033 موظفًا. اقراء ايضاً : وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الموظفين السعوديين الذين قدموا استقالاتهم بلغ 50,042 موظفًا وموظفة، مما يشكل نسبة 98.5% من إجمالي عدد المستقيلين. بينما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين قدموا استقالاتهم 784 موظفًا، مشكلين 1.5% من الإجمالي. وأوضحت المؤسسة أن عدد الذكور الذين قدموا استقالاتهم يشكل النسبة الأعلى من إجمالي عدد الاستقالات بواقع 28,291 موظفًا، أي بنسبة 55.6%، بينما قدمت 22,535 موظفة استقالاتهن.

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