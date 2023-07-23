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‏إب.. مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالسطو الحوثي على أراضيهم

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المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مواطنون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، في محافظة إب؛ للتنديد بعمليات السطو المسلح لأراضي المواطنين، بقوة السلاح.

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المواطنين، نظموا وقفة احتجاجية سلمية، أمام مبنى المجلس المحلي للمحافظة؛ تنديدا بعمليات السطو المسلح على الأراضي من قبل متهبشين تابعين لمليشيا الحوثي.

وحسب المصادر، فقد جاءت الوقفة الاحتجاجية بعد قيام القيادي الحوثي المكنى "أبو سرمد" بالسطو المسلح، وبأطقم تابعة للمليشيا على أراضي تابعة للمواطنين محمد الدعيس بمدينة إب.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحماية أراضيهم من مليشيا الحوثي، وقيام الأجهزة المختصة بواجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، في ظل تزايد عمليات السطو المسلح ضد الأراضي.

وكان القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية "أبو سرمد"، قد عاود السطو بقوة السلاح على أرضية التاجر محمد الدعيس، الكائنة في شارع الدائري الغربي بمدينة إب، واستقدم معدات وأدوات للحفر بهدف البناء عليها، بحماية أطقم حوثية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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