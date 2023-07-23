ريمة.. وفاة وإصابة 18 شخصًا بحادث انقلاب سيارة في مديرية الجبين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 18 شخصا، اليوم السبت؛ اثر انقلاب سيارة نوع "هايلوكس" في منطقة الحدادة بمديرية الجبين في محافظة ريمة، وذلك بعد أقل من اسبوع على وفاة وإصابة 17 بحادث مماثل في محافظة ذمار.

وحسب مصادر إعلامية، فقد أكدت وفاة ستة أشخاص، وإصابة 12 آخرين بينهم أربعة حالتهم خطيرة، وقد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات بمركز المديرية، قبل أن يتم نقلهم إلى الحديدة لتدهور حالتهم الصحية.

وعزت المصادر السبب إلى الحمولة الزائدة، وحصول عطل مفاجئ في السيارة ما أدى إلى انقلابها، ووقوع هذه الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع الاثنين الماضي في محافظة ذمار، ما أدى إلى وفاة وإصابة 17 طالبا كانوا عائدين من أداء امتحانات القبول في كلية طب الأسنان بجامعة ذمار.

وتزايدت مؤخرا الحوادث المرورية في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة السرعة الزائدة، وتدهور الخطوط العامة نتيجة عدم صيانتها، والحمولة الزائدة لبعض المركبات خصوصًا في المناطق الجبلية.