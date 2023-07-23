خلال مهاتفته مدير شرطة تعز..  - وزير الداخلية يشيد بدور الأجهزة الأمنية في القبض على العصابة التي استهدفت موظف أممي بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، يوم السبت، بالجهود التي بذلتها قيادة شرطة تعز، في متابعة العصابة التي استهدفت ممثل برنامج الغذاء العالمي بمدينة التربة، أمس الجمعة، وأدت إلى وفاته.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير حيدان، بالعميد منصور الاكحلي مدير عام شرطة تعز، موجهًا باستمرار الحملة الأمنية حتى القبض على جميع المتهمين بهذه العملية الإرهابية، وفقا لمركز الإعلام الأمني.

وثمن وزير الداخلية السرعة التي قام بها رجال الأمن بالتطويق على مكان الجريمة البشعة وإلقاء القبض على عشرة مشتبهين من أفراد العصابة التي خططت للجريمة النكراء.

وأشاد حيدان بالجهود التي تبذل من قبل مدير عام شرطة تعز ومدير أمن مديرية التربة وزملائهم في المحور العسكري لمحافظة تعز وجميع الضباط والصف والأفراد المشاركين بعملية تمشيط المديرية.

من جانبه، عبر العميد منصور الاكحلي عن شكره لوزير الداخلية لمتابعته الحثيثة توجيهاته وعلى مدار الساعة لما يدل على حرص قيادة وزارة الداخلية على تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ونوه إلى أن الأمن يقوم بدوره رغم الإمكانيات المالية التي تبددها ميليشيا الحوثي الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة تعز وحقده الدفين عليها وكل من يسير في فلكه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، القبض على المشتبه به في اغتيال الموظف الأممي في برنامج الغذاء العالمي، أمس الجمعة بمدينة التربة، بمحافظة تعز.