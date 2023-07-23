الجوف.. أبناء الحزم يهددون بـ"تصعيد ثوري" إذا لم تستجب المليشيا لمطالبهم

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد بيان صادر باسم أبناء حزم الجوف الأحرار، اليوم السبت، بتصعيد ثوري، إذا لم تستجب مليشيا الحوثي لمطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات في هيئة مستشفى الحزم؛ المستشفى الرئيس في المدينة مركز محافظة الجوف.

وقال البيان الصادر باسم أبناء حزم الجوف الأحرار، إن إدارة مليشيا الحوثي للهيئة تعمل على طرد الموظفين والكادر الطبي والفني من المستشفى، وتفصل عددا منهم، وتقطع المرتبات عن بقيتهم، من أجل إحلال موالين لها في المستشفى.

واتهم البيان، مليشيا الحوثي بالسعي إلى تدمير المستشفى والسيطرة عليه، وتحويله إلى ملكية خاصة بها.

وطالب البيان، مليشيا الحوثي بالاستجابة لمطالبهم خلال ثلاثة أيام، المتمثلة في التحقيق مع إدارة هيئة المستشفى وإجراءاتها التعسفية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبة.

كما طالب البيان بإعادة الموظفين المفصولين من الهيئة تعسفا، وإعادة جميع حقوقهم في أسرع وقت.

وأمهل البيان مليشيا الحوثي ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم، ما لم فإن سكان المدينة سيضطرون إلى تصعيد ثوري سلمي لتحقيق مطالبهم.