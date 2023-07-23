صنعاء.. مقتل وإصابة ستة مواطنين في اشتباكات قبلية وسط العاصمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين منهم سجناء، السبت، برصاص مسلحين قبليين وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقال مصدر محلي في همدان شمالي صنعاء، إن مسلحين من خولان الطيال خاضوا اشتباكات مسلحة مع خصوم لهم من قبيلة همدان أمام النيابة الجزائية، ونيابة استئناف همدان في شارع تونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة مساجين آخرين دون معرفة الأسباب.

وأكدت المصادر، أن المسلحين فروا من أمام أعين مليشيا الحوثي بعد أن قتلوا عددا من المواطنين.

واعترفت مليشيا الحوثي بالحادثة؛ لكنها زعمت أن القتلى واحد فقط، بالإضافة إلى جريح وفق بيان لإعلامها الأمني الذي ادعى ضبط الجناة.

وتكررت في الآونة الأخيرة لجوء المتخاصمين أمام المحاكم الحوثية إلى القتل والاغتيال بحق خصومهم داخل أروقة محاكم ونيابة المليشيا، كان آخرها ما حدث أمام نيابة بني مطر قبيل عيد الأضحى المبارك.

كما شهدت محكمة سنحان جريمة أخرى، حينما قام أحد الخصوم بقتل وجرح أسرة كاملة من خصومه قبل بضعة أشهر أيضا.

