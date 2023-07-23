منظمة حقوقية تدعو أرتيريا للإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين واحترام اتفاقيتها مع اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت منظمة رايتس رادار الحقوقية، دولة أرتيريا الشقيقة إلى الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين، واحترام اتفاقيتها مع اليمن بخصوص الصيد التقليدي في المياه الإقليمية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن ترحب بإفراج السلطات الأريترية عن 86 صياداً يمنياً، مطالبة بضرورة الإفراج عن كافة الصيادين المختطفين واحترام الاتفاقية المبرمة بين البلدين بخصوص بتنظيم الصيد التقليدي بينهما.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها، الحكومة اليمنية للتدخل لدى الجهات المعنية في دولة إريتريا لإطلاق بقية الصيادين ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها من حين لآخر.