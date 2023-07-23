شكرا لبحثكم عن خبر بدء اولى الجلسات في قضية الطفلة حنين البكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توافد العشرات من المواطنين صباح اليوم لحضور جلسات محاكمة قاتل الطفل حنين البكري.

ومن المتوقع ان يمثل بعد قليل المتهم نصر هرهرة امام محكمة صيرة الابتدائية التي ستنتظر في وقائع هذه القضية .

وكانت المحكمة قد أعلنت سابقا انها ستبدأ النظر في القضية ابتدأ من جلسة اليوم الاحد .