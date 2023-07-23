شكرا لبحثكم عن خبر الخبجي: منبع الإرهاب هناك في الشمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي في المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي على واقعة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي جنوب محافظة تعز برصاص مسلحين.

وقال الخبجي في تدوينة له على موقع"تويتر" إن اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي الأردني الجنسية مؤيد حميدي، في تعز، أثناء تأديته واجبه الإنساني، ومهامه الإغاثية النبيلة يضعنا والإقليم والمجتمع الدولي أمام حقيقة لا مناص منها أبداً، أن منبع الإرهاب هناك في الشمال."

وأردف الخبجي قائلًا:"ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي، نستنكر وندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

واختتم الخبجي تدوينته بالقول:"عظيم تعازينا لأهل وذوي الشهيد مؤيد حميدي(شهيد الإنسانية).